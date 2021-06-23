Финнов пустили домой без тестов на коронавирус из-за огромных пробок на границе с Россией

Финские болельщики, смотревшие матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, на несколько часов застряли на границе с Россией без воды и еды. Людей стали пускать домой без обязательного тестирования на коронавирус, сообщает Iltalehti.

Согласно информации источника, все службы были готовы пропустить поток возвращающихся болельщиков в ночь на 22 июня, однако коллапс наступил вечером того дня. Было решено пропускать людей без наличия обязательных тестов на COVID-19 — в 21:30 пункт пропуска должен был закрыться. Известно, что на границе уже были зафиксированы случаи заражения. Очевидцы сообщают, что на границе стояла очередь из сотен автомобилей и автобусов и нигде не было воды и еды.

Аско Ярвинен, главный финский инфекционист, опасается, что прошедшие без тестов болельщики могут принести в страну вариант индийского вируса, который, как уже известно, подвержен активному распространению.