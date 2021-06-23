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Дубль Чалова помог ЦСКА обыграть австрийский клуб в товарищеском матче

Дубль Чалова помог ЦСКА обыграть австрийский клуб в товарищеском матче
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В товарищеском матче ЦСКА встречался с австрийским клубом «Винер-Нойштадт». Игра прошла на стадионе «Винер-Нойштадт» и завершилась победой российской команды со счётом 3:1.

На 43-й минуте встречи полузащитник австрийского клуба Маттиас Биндер открыл счёт. На 49-й минуте нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сравнял счёт. На 61-й минуте Чалов оформил дубль. На 79-й минуте форвард Илья Шкурин установил итоговый счёт встречи.

Первый сбор армейцев в Австрии завершится 28 июня. До этого ЦСКА проведёт ещё один товарищеский матч с «КСВ 1919» (27 июня). На втором австрийском сборе, который пройдёт в период со 2 по 14 июля, армейцы сыграют три матча: 5 июля, 18:00 мск — «Копенгаген» (Дания); 9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия); 13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 июня 2021, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Винер-Нойштадт
Винер-Нойштадт, Австрия
0:1 Биндер – 43'   1:1 Чалов – 49'   2:1 Чалов – 61'   3:1 Шкурин – 79'
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