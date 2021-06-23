Дубль Чалова помог ЦСКА обыграть австрийский клуб в товарищеском матче

В товарищеском матче ЦСКА встречался с австрийским клубом «Винер-Нойштадт». Игра прошла на стадионе «Винер-Нойштадт» и завершилась победой российской команды со счётом 3:1.



На 43-й минуте встречи полузащитник австрийского клуба Маттиас Биндер открыл счёт. На 49-й минуте нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сравнял счёт. На 61-й минуте Чалов оформил дубль. На 79-й минуте форвард Илья Шкурин установил итоговый счёт встречи.



Первый сбор армейцев в Австрии завершится 28 июня. До этого ЦСКА проведёт ещё один товарищеский матч с «КСВ 1919» (27 июня). На втором австрийском сборе, который пройдёт в период со 2 по 14 июля, армейцы сыграют три матча: 5 июля, 18:00 мск — «Копенгаген» (Дания); 9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия); 13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).