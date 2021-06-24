Гол Кристенсена в ворота сборной России претендует на звание лучшего в 3-м туре Евро-2020

Пресс-служба УЕФА в «Твиттере» опубликовала номинантов на звание лучшего забитого мяча по итогам заключительного тура чемпионата Европы по футболу – 2020.
Так, среди номинантов, оказался защитник сборной Дании Андреас Кристенсен и его забитый мяч из-за пределов штрафной в ворота сборной России (4:1).
Также на награду претендуют гол полузащитника сборной Турции Ирфана Кахведжи, отличившегося в игре со Швейцарией (1:3), а также забитые мячи Луки Модрича за сборную Хорватии в матче с Шотландией (3:1) и поляка Роберта Левандовского, отправившего мяч в ворота Швеции (2:3).
Напомним, что на «Чемпионате» доступна сетка плей-офф чемпионата Европы — 2020 по футболу.
Встречи 1/8 финала чемпионата Европы пройдут 26, 27, 28 и 29 июня. Четвертьфиналы Евро пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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