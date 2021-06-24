Ломовицкий: сейчас «Спартак» — уже другая команда. Но и я тоже другой

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал о возвращении в родной клуб после аренды.



«Всегда поддерживал связь с Зобниным, Умяровым, Масловым, Гапоновым, Ребровым. С Максименко ещё. Когда приезжал в молодёжную сборную, интересовался у ребят, как дела, рассказывал, что у меня в Туле. Понимаю, что сейчас «Спартак» — уже другая команда. Но и Саша Ломовицкий тоже другой.



Я стал увереннее в себе, окреп. Многое поменялось в голове, психологически здорово перезагрузился. В плане опыта тоже — предыдущий сезон я играл почти полностью. Хочется закрепиться в «Спартаке», доказать в том числе самому себе, что эти два года прошли не просто так.



Видно, что все соскучились друг по другу. Рад был снова увидеть знакомые лица и надеть футболку «Спартака». Все на позитиве, шутят друг над другом. Артем Ребров подтравливал: «Вот он — тот, кто в зале спал, не отдыхал толком!» — цитирует Ломовицкого Sport24.