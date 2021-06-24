«Чемпионату» требуется видеоредактор соцсетей

«Чемпионат» открывает вакансию видеоредактора соцсетей (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен длительный опыт работы в SMM-проектах. Это могут быть и личные проекты.
Ключевые навыки: SMM, видеомонтаж, креативность, грамотность, обучение и развитие.
Будет плюсом: английский язык, фотомонтаж.
Чем предстоит заниматься?
— Составлением контент-плана по выходу видеороликов в соцсетях «Чемпионата». Поиск релевантных тем и их разработка;
— Полным циклом создания видео для соцсетей от идеи до конечного результата;
— Ведением отчётности по статистике просмотров;
— Взаимодействием с дизайнерами/SMM-редакцией/журналистами для создания контента;
— Разработкой заставок и графических роликов.
Мы возьмём тебя на работу, если ты:
— Имеешь опыт работы с видеомонтажом от 2 лет;
— Хорошо разбираешься в видеоформатах социальных сетей и их нюансах, особенно в tiktok;
— Отлично ориентируешься в мире спорта. Знание других популярных в соцсетях тематик (кино, игры, музыка и т. д.) будет плюсом;
— Грамотно пишешь;
— Владеешь пакетом Adobe (Premiere Pro, After Effects и Photoshop) или их аналогами;
— Умеешь работать со стоками и поиском видеоматериалов;
— Имеешь ответственный подход к задачам, внимание к деталям и умение работать в команде и с дедлайнами;
— Обладаешь минимальными знаниями в области авторского права и российских законов, касающихся СМИ;
Что мы предлагаем
— Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;
— Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;
— Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;
— Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;
— Возможность работы полностью удаленно;
— Возможность участвовать в конференциях, митапах;
— Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;
— Достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.
График работы — обсуждаемый.
Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru.
- 24 июня 2021
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