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«Лёву вообще плевать на соперников». Спецвыпуск ЕвроПодкаста с Кириллом Хаитом

«Лёву вообще плевать на соперников». Спецвыпуск ЕвроПодкаста с Кириллом Хаитом
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ЕвроПодкаст (#5) Итоги групп – рекорды, расклады и Хаит!

Вы просили – мы сделали! Григорий Телингатер + Евгений Марков + Кирилл Хаит = новый выпуск «ЕвроПодкаста» с итогами группового этапа.

Прошлись по всем группам и обсудили каждую сборную. Итоги, оценки и прогнозы.

Канал Гриши Телингатера
Канал Евгения Маркова
Выгодные путешествия на футбол (и не только)
Выгодное бронирование отелей

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Таймкоды выпуска:
00:00 – Выпуск евро-новостей!
3:20 – Про путешествия на Евро;
4:46 – Наш гость Кирилл Хаит и группа А;
12:21 – Группа В и Россия;
26:00 – Группа С и Украина;
36:20 – Группа D и Англия;
47:53 – Группа Е и Испания;
57:15 – «Группа смерти»;
1:12:48 – Три фаворита.

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