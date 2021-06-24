«Лёву вообще плевать на соперников». Спецвыпуск ЕвроПодкаста с Кириллом Хаитом

ЕвроПодкаст (#5) Итоги групп – рекорды, расклады и Хаит!



Вы просили – мы сделали! Григорий Телингатер + Евгений Марков + Кирилл Хаит = новый выпуск «ЕвроПодкаста» с итогами группового этапа.



Прошлись по всем группам и обсудили каждую сборную. Итоги, оценки и прогнозы.

Канал Гриши Телингатера

Канал Евгения Маркова

Выгодные путешествия на футбол (и не только)

Выгодное бронирование отелей



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Таймкоды выпуска:

00:00 – Выпуск евро-новостей!

3:20 – Про путешествия на Евро;

4:46 – Наш гость Кирилл Хаит и группа А;

12:21 – Группа В и Россия;

26:00 – Группа С и Украина;

36:20 – Группа D и Англия;

47:53 – Группа Е и Испания;

57:15 – «Группа смерти»;

1:12:48 – Три фаворита.