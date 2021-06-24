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«Для хороших команд не важно, где они играют». Рахимов — об отмене правила выездного гола

«Для хороших команд не важно, где они играют». Рахимов — об отмене правила выездного гола
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Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов высказался о решении УЕФА отменить правило выездного гола. Начиная с предстоящего сезона-2021/2022, правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

«Всё зависит от стиля игры, который исповедует команда, а также соперника, которого они получили. Есть определённая тактика на игру. Моё мнение — команды давно привыкли играть на выезде. Для хороших команд не важно, где они играют. Отменить правило выездного гола было нужно», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Правило выездного гола учитывает преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счёта в двухматчевом противостоянии победителем признаётся тот коллектив, который забил больше голов в гостях.

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