Тотти — о Моуринью: «Рома» взяла сильнейшего тренера в мире

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти высказался о назначении на тренерский мостик римской команды португальского специалиста Жозе Моуринью.
«Когда он приедет, то сам скажет, что думает. Но мы взяли сильнейшего тренера в мире. Я бы хотел, чтобы Моуринью меня тренировал, когда я был моложе.
Моё возвращение в клуб? Я ни с кем в «Роме» не общался на эту тему, для меня нет подходящей должности», — приводит слова Тотти итальянское издание Corriere dello Sport.
Тотти всю свою карьеру провёл в «Роме», за которую дебютировал в сезоне-1992/1993 в возрасте 16 лет. За 25 сезонов он забил 307 голов в 786 матчах.
Моуринью начнёт работу с «Ромой» c 1 июля 2021 года. До «Тоттенхэма» он работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике». Как сообщают СМИ, контракт 58-летнего португальца подписан на три сезона и предполагает зарплату в € 7,5 млн после вычета налогов.
- 24 июня 2021
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