«Болею за тебя!» Пеле поздравил Роналду с повторением рекорда Даеи по голам за сборную

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с повторением рекорда иранца Али Даеи по голам за сборную.

«Поздравляю с очередным рекордом. Болею за тебя!» – написал Пеле в комментариях к посту Роналду в «Инстаграме».

Напомним, Роналду оформил дубль во встрече третьего тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2). Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.

Напомним, на счету легендарного Пеле 77 забитых мячей в составе сборной Бразилии. В марте этого года бразилец поздравлял Роналду с абсолютным рекордом по количеству забитых голов.