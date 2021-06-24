«Болею за тебя!» Пеле поздравил Роналду с повторением рекорда Даеи по голам за сборную
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Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с повторением рекорда иранца Али Даеи по голам за сборную.
«Поздравляю с очередным рекордом. Болею за тебя!» – написал Пеле в комментариях к посту Роналду в «Инстаграме».
Напомним, Роналду оформил дубль во встрече третьего тура группового этапа Евро-2020 с Францией (2:2). Второй гол с пенальти стал для португальца 109-м за национальную команду. Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.
Напомним, на счету легендарного Пеле 77 забитых мячей в составе сборной Бразилии. В марте этого года бразилец поздравлял Роналду с абсолютным рекордом по количеству забитых голов.
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