Вейналдум выйдет с радужной повязкой на игру 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии

30-летний полузащитник сборной Нидерландов и французского «Пари-Сен Жермен» Жоржиньо Вейналдум выступил с инициативой поддержать ЛГБТ-сообщество на матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Чехии.

Как заявил сам футболист, он выйдет на поле с радужной повязкой, а в случае оскорблений со стороны болельщиков, он готов увести своих партнёров по сборной Нидерландов с поля.

«Повязка на руке означает многое, потому что мы выступаем за разнообразие — одна любовь означает, что каждый является её частью, и каждый обязан иметь волю быть самим собой. По нашему мнению, сейчас эти права нарушаются. У нас есть аудитория, чтобы делать всё, что в наших силах, чтобы помочь.

Оскорбления со стороны болельщиков? Я действительно не знаю, как буду реагировать в такой ситуации. Изначально я думал, что уйду с поля, но, может быть, не сейчас, потому что, возможно, противник подумает: «Мы бросим расистские оскорбления, и они уйдут с поля». Скорее всего, так и произойдёт, но сначала я поговорю с игроками об этом», — цитирует Вейналдума Besoccer.