«Рубин» начал вакцинацию футболистов основного состава

Игроки «Рубина» проходят вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба казанского клуба.



Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от коронавируса «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня. Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».



По итогам минувшего сезона «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон.



Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.