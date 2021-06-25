«Рубин» начал вакцинацию футболистов основного состава

Игроки «Рубина» проходят вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от коронавируса «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня. Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».
По итогам минувшего сезона «Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон.
Ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.
- 25 июня 2021
-
16:15
-
16:15
-
16:05
-
15:43
-
15:35
-
15:34
-
15:15
-
15:08
-
14:42
-
14:27
-
14:11
-
14:11
-
13:53
-
13:50
-
13:24
-
12:44
-
12:42
-
12:26
-
12:20
-
11:53
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:15
-
11:11
-
10:51
-
10:26
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
09:54
-
09:33
-
09:22
-
09:02
-
09:00