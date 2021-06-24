Командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи».
«Вакцинироваться действительно важно, иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров. Как их заставить прививаться российской вакциной? Легионеры могут привиться не обязательно российскими препаратами, есть же и другие, международные — тот же Pfizer. Хотя у нас есть рекомендации вакцинироваться зарегистрированными в России вакцинами.
Если игрок не захочет вакцинироваться? Если на это есть объективные причины, ограничения на вакцинацию – это одно дело. Но нужно понимать серьёзность ситуации и то, что любой человек является потенциальным переносчиком вируса. Один из способов выхода из нынешней непростой эпидемиологической ситуации – вакцинация. Если мы говорим о саботаже, это вопрос другого характера.
Будут ли исключения для профессиональных спортсменов? Нет, так как все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут. Время на это есть — целый месяц», — цитирует Коробку «Рейтинг Букмекеров».
- 24 июня 2021
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