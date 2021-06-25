Маркус Рашфорд: если Англия победит Германию, это запомнят навсегда

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд высказался о предстоящем матче с Германией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, который состоится 29 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Нам повезло получить возможность стать частью истории. Наша главная цель — победить. Если нам удастся выиграть, это запомнят навсегда. Именно так великие команды остаются в памяти на долгие годы.



Нет никакого смысла бояться прошлого. Всё равно нельзя вернуться и изменить его. Но мы можем повлиять на результат предстоящего матча и сделать так, чтобы у нас было больше шансов на победу», — приводит слова Рашфорда Sky Sports.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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