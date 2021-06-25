Тренер сборной Венгрии: иногда Роналду раздражает. Забил нам и радовался, будто это финал

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси оценил поведение Криштиану Роналду во время матча со сборной Португалии на чемпионате Европы — 2020.

«Роналду — великий чемпион, но иногда он может раздражать. После забитого пенальти в наши ворота он радовался так, словно забил в финале», — приводит слова Росси Football Italia.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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