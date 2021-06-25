Тренер сборной Венгрии: иногда Роналду раздражает. Забил нам и радовался, будто это финал

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси оценил поведение Криштиану Роналду во время матча со сборной Португалии на чемпионате Европы — 2020.
«Роналду — великий чемпион, но иногда он может раздражать. После забитого пенальти в наши ворота он радовался так, словно забил в финале», — приводит слова Росси Football Italia.
Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске: прикидываем расклады на плей-офф и вспоминаем дикие истории про игроков сборной Англии.
- 25 июня 2021
-
17:58
-
17:50
-
17:40
-
17:15
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:39
-
16:38
-
16:15
-
16:15
-
16:05
-
15:43
-
15:35
-
15:34
-
15:15
-
15:08
-
14:42
-
14:27
-
14:11
-
14:11
-
13:53
-
13:50
-
13:24
-
12:44
-
12:42
-
12:26
-
12:20
-
11:53
-
11:35
-
11:34
-
11:26
-
11:15
-
11:11
-
10:51