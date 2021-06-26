Экс-форвард «Локомотива» Сулейманов заключил контракт с «Нижним Новгородом»

Нападающий Тимур Сулейманов заключил контракт с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте клуба. 16 июня форвард объявил об уходе из «Локомотива».



«Очень рад остаться в «Нижнем». С этой командой я вышел в РПЛ. Конечно, грустно было расставаться с московским «Локомотивом», который меня воспитал, но меня тепло приняли в ФК «Нижний Новгород». Ко мне здесь хорошо относятся, а команда показывает интересный футбол. Будем продолжать радовать нижегородских болельщиков!



Разумеется, уровень в РПЛ более высокий, но мы — ребята способные и не просто так попали в эту лигу. В прошлом сезоне я забил девять мячей, хотя планировал больше. Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи. И в новом сезоне хочу забить много голов. Но самое главное, конечно же, это победы нашей команды. Пусть их будет как можно больше!» — отметил Сумейманов.

Тимур Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». В прошлом сезоне нападающий защищал цвета «Нижнего Новгорода» в Футбольной национальной лиге. Форвард провёл 40 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.