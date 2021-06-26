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Уэльс — Дания, результат матча 26 июня 2021, счёт 4:0, чемпионат Европы по футболу — 2020

Сборная Дании разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро
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В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан.

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса. На 27-й минуте Дольберг с левого фланга сместился к центру, дошёл до штрафной и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, легко ушёл от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев.

На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.

Обслуживала встречу немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помогали ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

В 1/4 финала Евро датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
26 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
Уэльс
Окончен
0 : 4
Дания
0:1 Дольберг – 27'   0:2 Дольберг – 48'   0:3 Мехле – 88'   0:4 Брейтуэйт – 90+4'
Удаления: Уилсон – 90' / нет
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