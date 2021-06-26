«Безумие! Фантастика!» Дольберг прокомментировал победу Дании над Уэльсом

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг прокомментировал результат матча с Уэльсом (4:0), в котором он забил два гола.
«Это просто невероятно. Я даже не могу сказать, что я чувствую. Безумие! Фантастика! Здесь я начинал, и снова играть здесь — это удивительно», — приводит слова Дольберга пресс-служба УЕФА.
В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан.
Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса. На 27-й минуте Дольберг с левого фланга сместился к центру, дошёл до штрафной и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, легко ушёл от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев.
На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.
В 1/4 финала Евро датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
- 26 июня 2021
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