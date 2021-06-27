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Италия — Австрия, результат матча 26 июня 2021, счёт 2:0, чемпионат Европы по футболу — 2020

Италия обыграла Австрию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро-2020
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Сборная Италии провела матч со сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.

На 65-й минуте нападающий австрийцев Марко Арнаутович головой отправил мяч в сетку, однако после рассмотрения гола с помощью системы VAR арбитр встречи отменил взятие ворот. Основное время матча закончилось нулевой ничьей.

В дополнительное время на 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.

Таким образом, сборная Италии вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.

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ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
26 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
ДВ
Австрия
1:0 Кьеза – 95'   2:0 Пессина – 105'   2:1 Калайджич – 114'
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