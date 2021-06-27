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Леонардо Спинаццола признан лучшим игроком матча Италия — Австрия

Леонардо Спинаццола признан лучшим игроком матча Италия — Австрия
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Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Евро с Австрией (2:1).

Спинаццола отдал голевую передачу в моменте с первым голом итальянцев.

Сборная Италии провела матч со сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.

На 65-й минуте нападающий австрийцев Марко Арнаутович головой отправил мяч в сетку, однако после рассмотрения гола с помощью системы VAR арбитр встречи отменил взятие ворот. Основное время матча закончилось нулевой ничьей.

В дополнительное время на 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.

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