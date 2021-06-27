Моутинью: в игре с Бельгией постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью высказался о предстоящем матче с командой Бельгии в 1/8 финала Евро-2020.

«Если тренер думает, что я игрок с идеальными характеристиками, чтобы противостоять Бельгии, то я сделаю это. Я постараюсь использовать свой опыт и умение задавать ритм игре. Я готов сделать всё, что в моих силах. Мы все готовы это сделать, чтобы команда достигла своей цели. С тех пор, как мы приехали в Будапешт, чувствуем невероятную поддержку. Мы хотим победить ради наших болельщиков. Собираемся выйти на поле с верой и большим желанием, чтобы подарить им радость и пройти дальше.

Бельгия – очень компактная команда. Они показали это в группе. Мы постараемся играть в свой футбол, использовать собственные сильные стороны и извлекать выгоду из любых ошибок соперника. Кевин де Брейне – не единственный опасный игрок, но, если у него появляется пространство, он становится ещё опаснее. Правда, если бельгийцам предоставить пространство, они будут играть спокойно и сделают нашу задачу гораздо сложнее», – цитирует Моутинью официальный сайт УЕФА.

Встреча 1/8 финала Бельгия – Португалия пройдёт 27 июня, в 22:00 мск.