Фернанду Сантуш: Бельгию надо выиграть, а не показать красивый футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Бельгии (27 июня, 22:00 мск).
«Мы должны придерживаться своих принципов. Если мы вносим какие-то изменения, то лишь потому, что мы хотим сыграть определённым образом. Мы меняемся не только из-за соперников – это обычно делают небольшие команды. Команда отдыхала четыре дня, сегодня у нас будет заключительная тренировка. Мы не знаем, что будет дальше. Так что завтра решим, кто будет играть.
Бельгийцы регулярно забивают и играют легко. У них есть игроки, которые оказывают на игру большее влияние, но Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем её применять и мы. Соперники примерно одного класса. Это финал. Здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол. Мы понимаем, что нам противостоит хорошая команда. Я верю, надеюсь и убеждён, что мы будем лучше.
Думаю, они сыграют в три полузащитника, причем Де Брёйне будет располагаться выше всех. Венгрия играла более глубоко, ища свой шанс в контратаке. Когда у них три игрока в полузащите, Лукаку достаётся роль «столба», а Мертенс и Карраско работают на флангах. Все трое – очень мобильные игроки. Нам нужно хорошо защищаться, играть на таком же уровне, как против Франции и Венгрии. Когда мяч у нас, мы хорошо создаём моменты. Португалия может забивать и создавать возможности», – цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.
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