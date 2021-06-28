Промес боролся с Кралом, Карасёв удалял де Лигта. Яркие фото победы Чехии над Нидерландами

27 июня в Будапеште на поле стадиона «Пушкаш Арена» в матче 1/8 финальной стадии чемпионата Европы-2020 национальная команда Чехии обыграла сборную Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу чехов.

Опорный полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш был признан лучшим футболистом матча с Нидерландами. Голеш открыл счёт в матче и отдал голевой пас.

Обслуживала встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Лучшие фото с матча Нидерланды — Чехия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.