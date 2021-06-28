Моуринью раскритиковал Шоу за игру на Евро-2020. Футболист резко ответил
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Защитник сборной Англии Люк Шоу ответил на критику со стороны наставника «Ромы» Жозе Моуринью. Ранее Моуринью после победы сборной Англии в матче с Чехией (1:0) сказал, что Шоу крайне плохо исполняет стандартные положения.
«Я этого не понимаю. Я не знаю, почему он всё ещё продолжает и хочет указать на меня. Не думаю, что всё было так плохо, как он говорил. Послушайте, он должен делать свою работу. Я привык, что он говорит обо мне негативные вещи, поэтому я просто не обращаю на это внимания. Он любит много говорить обо мне, как в последнее время все видели. Он может говорить, что хочет, я сосредоточусь на себе», — приводит слова Шоу Goal.
Напомним, Шоу и Моуринью вместе работали в «Манчестер Юнайтед».
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