Брозович рассказал о плане Хорватии на игру с Испанией в 1/8 финала Евро-2020

28-летний полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 со сборной Испании.

«Мы все понимаем, что у Испании отличная команда. Впрочем, мы знаем не только их сильные, но и слабые стороны. Они на протяжении долгих лет играют таким образом, что все время стремятся быть с мячом. Мы же должны лишить их пространства, минимизировать их инициативу. Думаю, это будет идеальный план на игру», — цитирует Брозовича официальный сайт УЕФА.

Сегодня, в понедельник, 28 июня, в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» состоится встреча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу – 2020 между сборными Хорватии и Испании. Начало матча – 19:00 мск, игру покажет телеканал «Матч ТВ».