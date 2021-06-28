Президент Примеры — о Суперлиге: слушая Флорентино Переса, подумал, что он Робин Гуд

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о проекте европейской Суперлиги.



«Слушая Флорентино Переса, подумал, что он Робин Гуд. И что «Реал» или «Барселона» стали чемпионами по менеджменту в Европе. Но нет, дружище, нет! Они создали историю о Суперлиге, которая не имеет ничего общего с реальностью. В Европе аудиовизуальные права стоят € 15 млрд. Эта новая Суперлига не принесёт больших денег. Я за то, чтобы весь футбол управлял телевизионными правами», — приводит слова Тебаса Marca.



Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.