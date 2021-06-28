«Бавария» интересуется Серхио Рамосом

Защитник Серхио Рамос, который совсем недавно покинул мадридский «Реал» по окончании срока контракта, может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает ESPN.
По информации источника, в услугах 35-летнего испанского футболиста заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб находится в поиске опытного защитника после ухода Давида Алабы и Жерома Боатенга. Отмечается, что переезд Рамоса в Германию маловероятен из-за опасений по поводу адаптации и языкового барьера. Ранее сообщалось, что Рамос может подписать соглашение с «Пари Сен-Жермен».
Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» Серхио пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
- 28 июня 2021
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