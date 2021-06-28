Зинченко рассказал, как сборной Украины нужно сыграть со Швецией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
«Со сборной Швеции нам нужно сыграть компактно, единым блоком, держать дистанцию между собой, и у нас должно получиться всё. На этом Евро шведы показывают, как они играют целостно, компактно, как единый блок. В каждой линии есть хорошие игроки.
Форсберг – лучший бомбардир сборной Швеции на этом турнире. В линии обороны достаточно опытные футболисты. Сборная Швеции — самая возрастная команда на Евро, они имеют сыгранность между собой и понимают, что могут требовать друг от друга, чувствуют друг друга на поле.
Нападающий Исак сейчас в хорошей форме, он демонстрировал хороший футбол в Испании, поэтому он сейчас на слуху, он прекрасно понимает и наши игроки в команде понимают, что благодаря таким турнирам ты можешь показать всего себя, проявить свои лучшие качества и устроить своё будущее лучше. Мы понимаем, что шведы — очень сильная команда, которая вышла с первого места из такой непростой группы, и нам предстоит очень серьёзный матч за выход в следующий раунд», — цитирует Зинченко Footballua.tv.
- 28 июня 2021
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