Яя Туре посвятил своему назначению в «Ахмат» публикацию в соцсетях

Яя Туре, вошедший в тренерский штаб грозненского «Ахмата», посвятил своему назначению публикацию социальных сетях. Ивуариец разместил фото и видео с первой тренировки команды, в которой принял участие.

«Я очень счастлив присоединиться к тренерскому штабу «Ахмата». Спасибо клубу за тёплый приём!» — написал Туре в «Инстаграме».

Ранее Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера будет определять наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.

Последним клубом в игровой карьере ивуарийца был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. Ранее Туре сообщал, что ему хотелось бы стать тренером «Барселоны», за которую выступал с 2007 по 2010 год.