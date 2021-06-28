Сесар Аспиликуэта: ох, ну и досталось нам сегодня

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта прокомментировал победу в матче со сборной Хорватии (5:3).



«Ох, ну и досталось нам сегодня. Уже несколько турниров мы не могли выиграть матч плей-офф. Но теперь „лед тронулся“, да еще в матче с вице-чемпионом мира. Обидно пропускать два мяча под конец основного времени, но в дополнительное время мы играли лучше и заслужили выход в следующий круг», — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба УЕФА.

В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.



Обслуживала встречу турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогали ему ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. В роли резервного рефери выступил швед Андреас Экберг.



В 1/4 финала Евро испанцы сыграют с победителем пары Франция — Швейцария.