Далич: у сборной Хорватии не хватало двоих ключевых игроков, но мы сделали всё возможное

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение в матче со сборной Испании (3:5).
«Отсутствие даже одного ключевого игрока — большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих — Ловрена и Перишича. Мы сделали всё возможное, чтобы добиться хорошего результата, и у нас почти получилось.
Мы хорошо играли. Мы сделали всё, что могли, отыгрались и сделали счет 3:3, у нас было несколько моментов, но в конечном итоге победить мы не смогли. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы сделали это, но здесь столкнулись с очень сильной испанской сборной», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.
В матче 1/8 финала Евро сборная Испании переиграла сборную Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась со счётом 5:3 по итогам дополнительного времени.
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