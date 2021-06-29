ЦСКА интересуется колумбийским нападающим Борре, игрок хочет получать € 2,5 млн

Форвард «Ривер Плейта» Рафаэль Сантос Борре попал в сферу интересов московского ЦСКА. 25-летний колумбиец, который 30 июня станет свободным агентом, запросил контракт до 2025 года и зарплату в размере € 2,5 млн за сезон. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, также на футболиста претендуют турецкий «Бешикташ» и немецкий «Айнтрахт». Ранее появилась информация, что Борре также входит в сферу интересов «Краснодара».

В 2021 году Борре провёл 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. На данный момент форвард выступает за сборную Колумбии в Кубке Америки.

Борре начинал карьеру на родине, после чего перебрался в мадридский «Атлетико». Из стана «матрасников» уходил в аренду в родной клуб и в «Вильярреал». За «Ривер Плейт» выступал с 2017 года.