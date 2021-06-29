Изящный «парашют» от Месси и шикарный гол Папу Гомеса. Видеообзор победы Аргентины

Сборная Боливии разгромно проиграла Аргентине в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки. Встреча прошла в Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» и завершилась со счётом 1:4.



Уже на 6-й минуте аргентинцы разыграли мяч перед штрафной площадью, нападающий Лионель Месси изящно забросил мяч, и полузащитник Алехандро Гомес мощным ударом вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте Лео добавил себе в актив гол, реализовав пенальти. Спустя 9 минут капитан Аргентины забил уже с игры — после заброса из глубины поля он исполнил «парашют», перебросив вратаря. На 60-й минуте боливийцы разыграли красивую комбинацию на фланге, прострелили в штрафную, и хавбек Эрвин Сааведра сильным ударом отправил мяч в ворота. Окончательный счёт спустя 5 минут установил форвард аргентинцев Лаутаро Мартинес, сыграв на добивании.



Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места, набрав 10 очков. Также в 1/4 финала из группы A вышли Уругвай (7), Парагвай (6) и Чили (5). Боливия заняла последнее место, не набрав ни одного очка, и завершила участие в турнире.

Видеообзор матча: