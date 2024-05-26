Михаил Галактионов рассказал, за кого голосовал среди лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу того, за кого он голосовал среди лучших игроков РПЛ.

«Голосовал за Максима Глушенкова и Константина Тюкавина», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 29 матчах в РПЛ, в которых отметился шестью голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.