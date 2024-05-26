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Михаил Галактионов рассказал, за кого голосовал среди лучших игроков РПЛ

Михаил Галактионов рассказал, за кого голосовал среди лучших игроков РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу того, за кого он голосовал среди лучших игроков РПЛ.

«Голосовал за Максима Глушенкова и Константина Тюкавина», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 29 матчах в РПЛ, в которых отметился шестью голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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