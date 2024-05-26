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Игорь Федотов оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом»

Игорь Федотов оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Ростовом»
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Экс-арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ростова» в матче 30-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«На 56-й минуте Мешков правильно не назначил пенальти в ворота гостей. Единоборство игроков за мяч с допустимым применением рук. Мешков правильно назначил пенальти в ворота «Ростова» после просмотра VAR после того, как мяч попал в руку Сако. Тяжёлый момент, но судья рассмотрел всё на повторе. Правильная отмена гола Кассьерры, поскольку в начальной фазе игроки «Зенита» находились за линией офсайда», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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