Тренер «Локомотива» Галактионов: благодарен руководству за контакт и взаимопонимание

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил благодарность руководству клуба.

«Мы постоянно общаемся. Я благодарен руководству, что у нас такой контакт и взаимопонимание, когда были хорошие и неудачные моменты. Сегодня мы видим, что у нас сформировался русский костяк команды. Дальше мы будем развиваться и двигаться вперёд. Все наши моменты мы проговорим позднее: комплектование, будущее, нюансы», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Столичный «Локомотив» под руководством Галактионова занял четвёртое место в Российской Премьер‑Лиге (РПЛ) сезона‑2023/2024. Действующее трудовое соглашение специалиста с железнодорожниками рассчитано до июня текущего года.