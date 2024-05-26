Генич отреагировал на свою победу в номинации «Комментатор сезона» в РПЛ

Популярный российский журналист Константин Генич прокомментировал свою победу в номинации «Комментатор сезона» Российской Премьер-Лиги.

«Всем спасибо!!! Заслужил», — написал Генич в своих социальных сетях.

26 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм» в Москве проходила церемония премии «Герои РПЛ». В её ходе стало известно, что лучшим комментатором сезона в РПЛ признан журналист Константин Генич. Отметим, что в число финалистов в номинации «Комментатор сезона» Российской Премьер-Лиги также вошли Роман Нагучев и Дмитрий Шнякин.

Ранее Российская Премьер-Лига переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина» в честь знаменитого футбольного журналиста, ушедшего из жизни 19 марта 2024 года в 52-летнем возрасте.