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РФС перенёс заседание технического комитета, где рассмотрят работу Черчесова на Евро-2020

РФС перенёс заседание технического комитета, где рассмотрят работу Черчесова на Евро-2020
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Бывший главный тренер сборной России и член технического комитета Российского футбольного союза Борис Игнатьев сообщил о переносе заседания комитета по итогам выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Предварительно заседание технического комитета назначили на 30 июня в 11:00. Всё будет проходить в удалённом формате. Связано это не с какой-то конспирологией, а с ситуацией за окнами — коронавирусными ограничениями», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на заседании технического комитета должны, в частности, рассмотреть работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на провальном для команды Евро-2020. При этом окончательное решение о судьбе специалиста будет принимать исполнительный комитет. Технический комитет может лишь дать ему рекомендацию.

Сборная России на Евро заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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