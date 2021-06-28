Судьбу Черчесова в сборной обсудит техком РФС. Ничего, что в его состав входит сам тренер?

Для сборной России Евро-2020 уже закончился, а вот его обсуждение прекратится ещё не скоро. Говорить о провале команды будут не только болельщики – объясниться предстоит и главному тренеру сборной Станиславу Черчесову. Произойдёт это уже во вторник – в здании РФС на Таганке. Там пройдёт плановое заседание технического комитета РФС, главной повесткой которого будет именно выступление сборной на Евро.

Для болельщиков деятельность технического комитета РФС, скорее всего, остаётся загадкой. К нему никогда не было столько внимания, сколько сейчас – раньше гораздо больше обсуждали решения КДК, исполкома или экспертно-судейской комиссии. Вот официальная информация о том, чем занимается этот таинственный для многих комитет:

– Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почётных спортивных званий и консультирует Исполком (Бюро Исполкома) по указанным вопросам, – говорится на официальном сайте РФС, – осуществляет анализ выступления сборных команд Российской Федерации по футболу, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение научно-методическую документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а так же представляет в Исполком (Бюро Исполкома) на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона.

Председатель комитета – Никита Симонян, также в его состав входят Андрей Лексаков, Андрей Власов, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Сергей Симкачёв, Марина Щенникова, Юрий Баскаков, Гаджи Гаджиев, Ирина Баранова и Станислав Черчесов.

Зависит ли от этих людей судьба Станислава Черчесова в сборной? Формально – да, но по факту финальное решение не за ними. «Чемпионат» связался с Михаилом Гершковичем, который рассказал, как всё пройдёт:

– Всё будет как обычно: пойдём по повестке дня, – рассказал Гершкович, – сначала с докладом выступит Станислав Черчесов, потом будут другие вопросы.

– Правильно ли воспринимать итоги заседания как итоги по будущему тренера в сборной?

– Есть регламент: технический комитет может рекомендовать исполкому РФС назначить или прекратить работу с тренером. Но только рекомендовать: финальное решение мы не выносим. У нас будет обмен мнениями, но должность главного тренера сборной России – прерогатива руководителей и исполкома РФС.

– Часто ли исполком РФС прислушивается к советам комитета?

– Вообще техком – серьёзный орган, как правило, к его рекомендациям прислушиваются.

О том, что завтра будет происходить в офисе РФС, рассказал и председатель комитета Никита Симонян: «Мы постараемся понять причины того, почему сборной не удалось выйти из группы, которую лично я считаю очень сильной, – рассказал он РИА «Новости», – на сегодняшний день и Бельгия, и Дания показывают футбол высочайшего уровня – это факт, Финляндию же наша команда обыграла. Мы регулярно собираем техком после крупных турниров, так что это событие плановое. После него, как и положено, Черчесов подробно объяснит и журналистам, и общественности все нюансы и моменты, связанные с выступлением сборной на чемпионате Европы».

Ну, вы поняли: ждать завтра отставки Черчесова из сборной вряд ли стоит.