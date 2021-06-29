Лионель Месси поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил два мяча в заключительном матче группового этапа Кубка Америки — 2021 с Боливией (4:1).
Как сообщает пресс-служба ФИФА в «Твиттере», капитан аргентинской команды увеличил количество голов на международном уровне до 75. Теперь он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров сборных.
Список лучших бомбардиров сборных:
1-2. Али Даеи (Иран) — 109 голов
1-2. Криштиану Роналду (Португалия)
3. Мохтар Дахари (Малайзия) — 89
4. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 84
5. Годфри Читалу (Замбия) — 79
6. Хуссейн Саид (Ирак) — 78
7. Пеле (Бразилия) — 77
8. Али Мабхут (ОАЭ) — 76
9-12. Лионель Месси (Аргентина) — 75
9-12. Шандор Кочиш (Венгрия)
9-12. Кунисигэ Камамото (Япония)
9-12. Башар Абдулла (Кувейт).
Видео 75-го гола Месси за сборную:
- 29 июня 2021
-
12:59
-
12:45
-
12:44
-
12:35
-
12:26
-
12:24
-
12:03
-
12:00
-
11:44
-
11:37
-
11:25
-
11:22
-
11:13
-
11:08
-
10:34
-
10:33
-
09:59
-
09:29
-
09:29
-
09:13
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
07:59
-
07:38
-
07:29
-
07:17
-
06:15
-
05:50
-
05:28
-
04:54
-
04:38
-
04:20
-
03:56
-
03:28