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Лионель Месси поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров сборных

Лионель Месси поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров сборных
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил два мяча в заключительном матче группового этапа Кубка Америки — 2021 с Боливией (4:1).

Как сообщает пресс-служба ФИФА в «Твиттере», капитан аргентинской команды увеличил количество голов на международном уровне до 75. Теперь он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров сборных.

Список лучших бомбардиров сборных:

1-2. Али Даеи (Иран) — 109 голов
1-2. Криштиану Роналду (Португалия)
3. Мохтар Дахари (Малайзия) — 89
4. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 84
5. Годфри Читалу (Замбия) — 79
6. Хуссейн Саид (Ирак) — 78
7. Пеле (Бразилия) — 77
8. Али Мабхут (ОАЭ) — 76
9-12. Лионель Месси (Аргентина) — 75
9-12. Шандор Кочиш (Венгрия)
9-12. Кунисигэ Камамото (Япония)
9-12. Башар Абдулла (Кувейт).

Видео 75-го гола Месси за сборную:

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