Лионель Месси поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил два мяча в заключительном матче группового этапа Кубка Америки — 2021 с Боливией (4:1).



Как сообщает пресс-служба ФИФА в «Твиттере», капитан аргентинской команды увеличил количество голов на международном уровне до 75. Теперь он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров сборных.



Список лучших бомбардиров сборных:



1-2. Али Даеи (Иран) — 109 голов

1-2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Мохтар Дахари (Малайзия) — 89

4. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 84

5. Годфри Читалу (Замбия) — 79

6. Хуссейн Саид (Ирак) — 78

7. Пеле (Бразилия) — 77

8. Али Мабхут (ОАЭ) — 76

9-12. Лионель Месси (Аргентина) — 75

9-12. Шандор Кочиш (Венгрия)

9-12. Кунисигэ Камамото (Япония)

9-12. Башар Абдулла (Кувейт).

Видео 75-го гола Месси за сборную: