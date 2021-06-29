«Манчестер Сити» вновь продлил контракт с Фернандиньо

Капитан «Манчестер Сити» полузащитник Фернандиньо останется в команде ещё как минимум на один сезон.
Как сообщает пресс-служба «горожан», контракт с 36-летним опорником был продлён до лета 2022 года. Предыдущее соглашение бразильского футболиста истекало завтра, 30 июня.
«Фернандиньо — выдающийся футболист, один из лучших в мире на своей позиции. Это примерный профессионал. С момента перехода его отношение к делу и стабильность были невероятными. Фернандиньо — наш капитан и лидер. В нашем составе есть молодые талантливые игроки, и важно, чтобы рядом с ними был такой человек, как Фернандиньо, учитывая его знания и опыт. Он остаётся важным игроком для нас, и мы рады, что он подписал новый контракт», — сказал спортивный директор клуба Чики Бегиристайн.
Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» в 2013 году из донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне хавбек провёл 21 матч в английской Премьер-лиге, отдал две голевые передачи и получил шесть жёлтых карточек.
Видеообзор матча «Сити» — «Эвертон», в котором Фернандиньо отдал два ассиста:
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