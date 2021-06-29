Фернандиньо объяснил, почему решил остаться в «Манчестер Сити» ещё на сезон

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2022 года.
«Внутри я чувствую, что работа ещё не завершена. Поэтому решил остаться здесь ещё на год и попытаться помочь команде и клубу выполнить цели, к которым они стремятся. На мой взгляд, мы на это способны. Нам всё ещё есть куда расти. И, разумеется, мне и моей семье приятно остаться в Манчестере ещё на год.
Если мне удастся продолжить в том же духе — быть лидером на поле и за его пределами, помогать игрокам развиваться и проявлять себя во время матчей — я буду самым счастливым человеком», — цитирует Фернандиньо пресс-служба клуба.
Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» в 2013 году из донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне 36-летний хавбек провёл 21 матч в английской Премьер-лиге, отдал две голевые передачи и получил шесть жёлтых карточек.
Видеообзор матча «Сити» — «Эвертон», в котором Фернандиньо отдал два ассиста:
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