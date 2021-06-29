«Сочи» продлил контракты с Нобоа, Джанаевым, Юсуповым и ещё тремя игроками

Футбольный клуб «Сочи» продлил соглашения с шестью футболистами.

«Сослан Джанаев, Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Кирилл Заика и Максим Барсов продолжат выступать за «барсов». Желаем успехов парням в будущих матчах за нашу команду», — сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Сослан Джанаев выступает в клубе с дебютного для «Сочи» в РПЛ сезона-2019/2020. За это время голкипер провёл 44 матча за «барсов», в которых одержал 19 побед при 15 играх «на ноль». Кристиан Нобоа пополнил ряды сочинцев в том же сезоне-2019/2020. Проведя 46 встреч в сине-белой футболке, полузащитник стал автором 16 забитых мячей и 11 голевых передач, а также лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне (12+7).



Ибрагим Цаллагов перешёл в «Сочи» летом 2019-го. За два года хавбек поучаствовал в 57 матчах, в которых забил один мяч и отдал два результативных паса. Артур Юсупов усилил полузащиту сочинцев осенью 2020-го. В 27 матчах футболист набрал 13 (9+4) очков по схеме «гол+пас» и вошёл в тройку бомбардиров команды сезона-2020/2021.



Кирилл Заика выступает за «Сочи» с момента его основания. В общей сложности он провёл 53 матча за команду, отметившись 11 (2+9) результативными баллами по системе «гол+пас».

Максим Барсов — главный бомбардир и снайпер в истории клуба. В дебютном для «Сочи» сезоне-2018/2019 нападающий забил 19 мячей и сделал шесть голевых передач, став лучшим бомбардиром и игроком ФНЛ того сезона. В РПЛ форвард дебютировал прошедшей весной, забив один мяч в четырёх встречах.