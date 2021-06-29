«Эвертон» завтра представит Бенитеса. Испанец подпишет трёхлетний контракт
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Испанский специалист Рафаэль Бенитес будет назначен главным тренером «Эвертона», сообщает Sky Sports.
Бенитес согласовал трёхлетний контракт с «ирисками». Специалиста официально представят завтра, 30 июня.
Сообщалось, что Бенитес подпишет соглашение с «ирисками» в ближайшие несколько дней. 61-летний тренер заменит Карло Анчелотти, который покинул «Эвертон» и вернулся в мадридский «Реал».
Рафаэль Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021-го разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьёй. Специалист также работал в «Ливерпуле», «Реале», «Наполи», «Челси» и ряде испанских клубов.
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