Сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции и вышла в 1/4 финала Евро

В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д.в.).

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счёт в матче. На 27-й минуте Зинченко ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот после передачи Андрея Ярмоленко. На 43-й минуте шведский хавбек Эмиль Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной, мяч после рикошета от защитника залетел в ворота.

В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку. На 98-й минуте встречи Даниэльссон жёстко въехал в колено Артёма Беседина. Судья сначала показал Маркусу жёлтую карточку, однако после видеопросмотра рефери изменил решение на более суровое. В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогали ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.



В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии.