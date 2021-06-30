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Швеция — Украина, результат матча 29 июня 2021, счёт 1:2, чемпионат Европы по футболу — 2020

Сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции и вышла в 1/4 финала Евро
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В матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершилась со счётом 2:1 (д.в.).

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счёт в матче. На 27-й минуте Зинченко ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот после передачи Андрея Ярмоленко. На 43-й минуте шведский хавбек Эмиль Форсберг завершил позиционную атаку ударом из-за штрафной, мяч после рикошета от защитника залетел в ворота.

В дополнительное время защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил прямую красную карточку. На 98-й минуте встречи Даниэльссон жёстко въехал в колено Артёма Беседина. Судья сначала показал Маркусу жёлтую карточку, однако после видеопросмотра рефери изменил решение на более суровое. В концовке овертайма Артём Довбик головой забил победный гол.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогали ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.

В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
29 июня 2021, вторник. 22:00 МСК
Швеция
Окончен
1 : 2
ДВ
Украина
0:1 Зинченко – 27'   1:1 Форсберг – 43'   1:2 Довбик – 120+1'
Удаления: Даниэльссон – 99' / нет
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