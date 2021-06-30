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В Госдуме отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020

В Госдуме отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

«Украинцы — молодцы! Показали европейский футбол: классно играли и бились до последнего. В четвертьфинале предстоит сложная игра с англичанами, но наши соседи сейчас на таком подъеме, что ожидать можно всё что угодно.

Огромное количество россиян до сих пор поддерживает сборную Украины. Более того, после вылета нашей команды сердца и симпатии российских болельщиков прикованы именно к украинской команде», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).

Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.

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