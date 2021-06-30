«Всегда рядом со мной». Зинченко опубликовал трогательную фотографию с беременной супругой

24-летний футболист сборной Украины и английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал трогательную фотографию в своём «инстаграме» после выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы. Он разместил снимок, на котором обнимает беременную супругу.

«Всегда рядом со мной», — подписал фотографию Зинченко.



Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции (2:1 ДВ) в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0).



Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.



Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Италия — Бельгия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).