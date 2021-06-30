Нападающий сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 после жуткого удара в колено

Тренер сборной Украины Александр Шовковский сообщил, что нападающий Артём Беседин больше не выйдет на поле на чемпионате Европы — 2020.
В состоявшемся накануне, 29 июня, матче 1/8 финала со Швецией (2:1 ДВ) 25-летний футболист вышел на замену, однако вскоре получил от соперника удар, после которого его колено неестественно выгнулось. Игрока заменили, поле он покидал с помощью врачей.
«К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы больше не сможем расчитывать на помощь Артёма Беседина в следующих матчах, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что всё обойдётся и не будет сильных повреждений! Беседин вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование! И вернуться ещё более сильным!» — написал Шовковский в своём «инстаграме».
- 30 июня 2021
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