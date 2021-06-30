«Он осознанно пошёл на это». Валуев — о болельщике России, избитом на матче Украины

Бывший боксёр, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал инцидент с российским болельщиком во время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Швеции и Украины.



Напомним, фанат пришёл на трибуну с украинскими болельщиками в футболке сборной России и с отечественным флагом. В результате его избили, порвали футболку и отняли флаг.



«Хулиганство всегда остаётся хулиганством. Всегда найдутся люди, готовые идти на это. Хотя обвинять парня, который в российской форме болел за братское государство, странно. Но не надо сюда приплетать политику. Такое бывает в любой фанатской среде. Этот парень, наверное, вполне мог себе представить, что такое возможно. Когда много народа, всегда найдётся кто-то, кто по-хулигански настроен. Это же фанатское сообщество.



Надо быть ребёнком, чтобы оценивать ситуацию по-другому или строить иллюзии по этому поводу. Если он, надев российскую форму, пошёл болеть за сборную Украины, то прекрасно отдавал себе отчёт, чем это может закончиться. Соответственно, мы делаем вывод, что взрослый человек осознанно пошёл на эти действия. И случилось то, чего нам с вами не хотелось бы, но оно случилось. Потому что было слишком большое количество причин и предпосылок для этого», — цитирует Валуева «Газета.Ru».