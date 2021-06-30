Черчесов объяснил, почему не дал интервью после провала сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему исчез из инфополя после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.



«Многие спрашивают, почему после Евро я ещё не дал ни одного большого интервью. Оперативные комментарии уже были на пресс-конференции и для ТВ-каналов сразу после матча в Копенгагене. Для нас было важно сначала отчитаться на техническом комитете и, возможно, на исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.



Напомним, сборная России на Евро-2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнами и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.

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