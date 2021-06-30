Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти завершил профессиональную карьеру
Поделиться
Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти сообщил о завершении карьеры футболиста в своём «инстаграме». Последним клубом 34-летнего игрока была «Верона».
Сальваторе Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил 5 мячей. В «Верону» итальянский защитник перешёл летом 2019 года, а осенью 2020 года стал футболистом «Пескары».
Боккетти также выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», играл за национальную команду Италии.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
16:33
-
16:27
-
16:12
-
16:11
-
16:02
-
15:57
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:44
-
15:39
-
15:26
-
15:22
-
15:19
-
15:11
-
15:06
-
15:04
-
14:59
-
14:58
-
14:55
-
14:52
-
14:39
-
14:31
-
14:29
-
14:24
-
14:24
-
14:13
-
14:07
-
13:59
-
13:55
-
13:46
-
13:45
-
13:39
-
13:39
-
13:37
Партнерский контент